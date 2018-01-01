Маша Собко в бикини показала приобретенный на Кубе золотистый загар: фото

Певица сняла свой новый клип в Латинской Америке.

Маша Собко сняла новый клип на Кубе Фото: Instagram/masha_sobko

Украинская певица Маша Собко вернулась с Кубы, где снимала свой новый клип на песню "Пойдем со мной".

В Instagram исполнительница опубликовала фото, которые остались за кадром.

Собко предстала перед поклонниками в обворожительном голубом бикини, которое удачно подчеркивало оливковый загар певицы.

У подписчиков появилась возможность рассмотреть стройную фигуру украинской красавицы. Она также показала фанатам знойный кадр со съемок клипа, где она запечатлена в танце с темнокожим кубинцем.

Маша Собко на Кубе Фото: Instagram/masha_sobko

Напомним, ранее бывшая участница сексуального коллектива "Виа-Гра" Санта Димопулос поделилась очередным фото в купальнике с отдыха в Дубаи.