Маск приобрел стилизированную под Дарта Вейдера бытовую технику, фото

Гений современности обзавелся тостером.

Илон Маск оказался поклонником "Звездных воен" Фото: Instagram/elonmusk

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск 17 февраля показал фото тостера в виде шлема персонажа киносаги "Звездные войны" Дарта Вейдера.

Свое новое стильное изобретение он продемонстрировал в Instagram.

"Мой новый тостер", - подписал Маск снимок.

Вторая фотография демонстрирует креативное оформление тостера. Кнопки имеют соответствующие тематические подписи: "Dark side" и "Light side", что переводится, как "Темная сторона" и "Светлая сторона".

На третьем снимке подписчики Маска видят уже готовый румяный тост с надписью "Star Wars".

Напомним, во время недавнего успешного запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy Маск не смог сдержать эмоций и нецензурно выразился от переизбытка чувств.