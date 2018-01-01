"Масло Оли Поляковой тоже надо выпускать": певица будет зарабатывать не только голосом

Теперь артистка будет продвигать именной бренд.

Теперь артистка будет продвигать именной бренд Фото: mediananny.com

Известная украинская певица Оля Полякова первой в украинском шоу-бизнесе сделала из своего имени бренд.

Суперблондинка подписала контракт с компанией ART NATION, которая занимается управлением брендами.

Теперь Полякова будет зарабатывать не только концертами, ее образ и имя могут появиться на одежде, продуктах питания, игрушках.

"Отличная новость для меня! Теперь я смогу пробраться в ваши дома и квартиры не только через телевизор и радио, но и через самые разные товары широкого потребления. А это и одежда, и продукты питания, и игрушки! Разве это не прекрасно, когда артист, чтобы заработать на свой кусочек хлеба с маслицем, не обязательно должен бросать семью и ехать через всю Украину на концерт. Кстати, масло Оли Поляковой тоже надо выпускать. По моему рецепту!", - отметила Суперблондинка.

Ранее Оля Полякова поразила фанатов королевским образом.