"Массаж попы". Надя Дорофеева поделилась соблазнительным фото

Снимок певицы в соцсети менее чем за час собрал свыше 50 тысяч лайков.

Надя Дорофеева позировала на мяче для фитнеса instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует в коротких шортах, топе и в куртке на мяче для фитнеса.

Соблазнительный снимок был сделан в Киеве, говорится на странице исполнительницы в Instagram.

Фото менее чем за час собрало свыше 53 тысяч лайков, его по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Массаж попы", — пошутил syrbu_darin. "Какая шикарная", — написала _mari_akulina_. "Хватит понтоваться", — упрекнула an.y13.

Надя Дорофеева позировала на мяче для фитнеса instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее Надя Дорофеева выложила в соцсеть снимок, сделанный для глянцевого женского журнала Cosmopolitan Украина, его расхвалили интернет-пользователи. Посмотреть фото можно здесь.