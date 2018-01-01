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"Массаж попы". Надя Дорофеева поделилась соблазнительным фото

Сегодня, 16:05

Снимок певицы в соцсети менее чем за час собрал свыше 50 тысяч лайков.

Дорофеева
Надя Дорофеева позировала на мяче для фитнеса instagram.com/nadyadorofeeva
Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует в коротких шортах, топе и в куртке на мяче для фитнеса.

Соблазнительный снимок был сделан в Киеве, говорится на странице исполнительницы в Instagram.

Фото менее чем за час собрало свыше 53 тысяч лайков, его по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Массаж попы", — пошутил syrbu_darin. "Какая шикарная", — написала _mari_akulina_. "Хватит понтоваться", — упрекнула an.y13.

Дорофеева
Надя Дорофеева позировала на мяче для фитнеса instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее Надя Дорофеева выложила в соцсеть снимок, сделанный для глянцевого женского журнала Cosmopolitan Украина, его расхвалили интернет-пользователи. Посмотреть фото можно здесь.
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Надя Дорофеева, Время и стекло, мяч для фитнеса
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