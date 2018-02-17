"Мастер левитации": Бритни Спирс показала поразительный шпагат в прыжке

Певица радует фанатов своей физической подготовкой.

Бритни Спирс порадовала поклонников новым фото britneyspears/instagram

Американская певица Бритни Спирс поделилась с поклонниками фотографией, на которой она сделала шпагат в прыжке.

"Я опубликовала свой прыжок более года назад, и должна была увидеть, смогу ли я подняться выше ...так что... я сделала это!!! Но я действительно должна взять уроки балета", - написала певица на своей странице в Instagram.

Спирс на снимке одета в короткие шорты и спортивный топ, которые не скрывали подтянутый силуэт певицы.

Поклонники звезды восхитились физической подготовкой артистки, и даже с юмором отметили ее сверхъестественные способности.

"Мастер левитации", "Так держать, красотка", "О Боже, в 36 такое делать? Супер!", "Ты поразительна!", - подписчики засыпали комплиментами звезду.

Публикация от Britney Spears (@britneyspears) Фев 17, 2018 в 10:02 PST

Ранее обольстительная Бритни Спирс показала пикантную тренировку в спортзале.