"Мастер левитации": Бритни Спирс показала поразительный шпагат в прыжке

Певица радует фанатов своей физической подготовкой.
"Я опубликовала свой прыжок более года назад, и должна была увидеть, смогу ли я подняться выше ...так что... я сделала это!!! Но я действительно должна взять уроки балета", - написала певица на своей странице в Instagram.
Спирс на снимке одета в короткие шорты и спортивный топ, которые не скрывали подтянутый силуэт певицы.
Поклонники звезды восхитились физической подготовкой артистки, и даже с юмором отметили ее сверхъестественные способности.
"Мастер левитации", "Так держать, красотка", "О Боже, в 36 такое делать? Супер!", "Ты поразительна!", - подписчики засыпали комплиментами звезду.
Ранее обольстительная Бритни Спирс показала пикантную тренировку в спортзале.