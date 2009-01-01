Мать Анисиной прокляла ее из-за свадьбы с Джигурдой

Родители Марины всегда опасались Никиту и изначально были против их свадьбы.

Марина Анисина Instagram

В своих интервью она признавалась, что в последнее время ей было страшно жить с артистом — он поднимал на нее руку и проводил странные обряды, к которым привлекал их маленьких детей.

К слову, родители Марины всегда опасались Никиту и изначально были против их свадьбы, пишет woman.ru.

В эфире программы "Секрет на миллион" фигуристка рассказала Лере Кудрявцевой, что ее отец настолько не любил Никиту Джигурду, что даже не мог находиться с ним в одном помещении. А мать прокляла ее после свадьбы с актером. "Она даже не поздравила меня с рождением первого ребенка. Это было очень тяжело", — отметила Анисина.

Напомним, Никита Джигурда хочет отменить свой развод с Анисиной.