Мать Евгении Власовой рассказала о состоянии дочери после операций

Вчера певица впервые поела и сделала десять шагов, поделилась Поплавская.
В то же время она уточнила, что медики осторожны в прогнозах.
"Сегодня (22 ноября — Ред.) она впервые поела и сделала десять шагов. Все непросто. Но она на пути к выздоровлению… За нее столько людей переживают! Огромная любовь и чувство веры помогают ей", — сказала собеседница.
Напомним, восемь лет назад Евгения Власова перенесла тяжелую операцию, связанную с онкологической болезнью. Вчера — 22 ноября — Галина Поплавская заявила, что ее дочери за последние 12 дней сделали четыре операции, из-за последствий хирургического вмешательства и химиотерапии она попала в реанимацию.