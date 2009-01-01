Мать Евгении Власовой рассказала о состоянии дочери после операций

Вчера певица впервые поела и сделала десять шагов, поделилась Поплавская.

Евгения Власова находится в больнице Скриншот видео с youtube.com

Известная певица Евгения Власова после операций находится на пути к выздоровлению, врачи говорят — "Женя сильная", рассказала "Гордону" ее мама Галина Поплавская.

В то же время она уточнила, что медики осторожны в прогнозах.

"Сегодня (22 ноября — Ред.) она впервые поела и сделала десять шагов. Все непросто. Но она на пути к выздоровлению… За нее столько людей переживают! Огромная любовь и чувство веры помогают ей", — сказала собеседница.

Напомним, восемь лет назад Евгения Власова перенесла тяжелую операцию, связанную с онкологической болезнью. Вчера — 22 ноября — Галина Поплавская заявила, что ее дочери за последние 12 дней сделали четыре операции, из-за последствий хирургического вмешательства и химиотерапии она попала в реанимацию.