Мать Олега Вининка похоронили в родном селе артиста

Церемония пышной не была, журналистов близко не подпускали.

Церемония пышной не была, журналистов близко не подпускали Скриншот видео с youtube.com

Мать украинского певца Олега Винник а Анну Яковлевну похоронили в селе Красный Кут в Черкасской области.

Церемония прощания прошла 30 мая, спустя два дня после смерти Анны Яковлевны. Попрощаться с мамой певца пришли односельчане и родные, журналистов близко не подпускали, сообщает ТСН.

Провести в последний путь маму приехал и сам артист.

Напомним, что на следующий день после смерти матери артист дал концерт в Тернополе. Он сказал, что выполняет просьбу матери – она просила его никогда не отменять выступления.

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