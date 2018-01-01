"Мавка!". Вика из "НеАнгелов" в платье с глубоким декольте позировала на траве, фото

Снимок исполнительницы в соцсети собрал тысячи лайков.

Виктория Смеюха в платье позировала на траве instagram.com/vikanablack

Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы", певица Виктория Смеюха выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует в платье с глубоким декольте на траве.

Снимок был сделан в Киеве, он собрал тысячи лайков, говорится на странице исполнительницы в Instagram.

На фото исполнительница запечатлена лежащей на траве. Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Мавка — персонаж славянской мифологии, героиня пьесы "Лесная песня" украинской писательницы Леси Украинки — Ред.)!", — написала nataliializogub. "Красоточка!!!", — отметила metelyza. "… Очень красивое фото", — считает nata_li_soroka.

Виктория Смеюха в платье позировала на траве instagram.com/vikanablack

Ранее Виктория Смеюха в соцсети поделилась фото, на котором она позирует в воде в мокром купальнике, но не уточнила, где именно оно было сделано. Посмотреть снимок можно здесь.

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