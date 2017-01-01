Медики бьют тревогу: Анастасия Волочкова может остаться без ног

По мнению медиков, из-за травм ног Анастасии Волочковой грозит потеря конечностей.

Анастасия Волочкова. Открытые источники

Российской балерине Анастасии Волочкой из-за ужасных травм ног грозит множество заболеваний и даже гангрена, если в самое ближайшее время она не перестанет танцевать.

Ортопеды делают неутешительные прогнозы в отношении Волочковой. По мнению специалистов, у балерины есть начальные признаки варикозной болезни и артроза, а также плоскостопия, что может спровоцировать остеохондроз, развитие заболеваний позвоночника и даже повлиять на осанку и остроту зрения, пишут Дни.ру.

Самое интересное, что так любимые Анастасией Мальдивы и бани могут лишить ее ног. Медики уверены, что купания с открытыми ранами – это дополнительный риск попадания инфекции, которая может поразить всю стопу, привести к развитию гангрены и потере конечности.

Ортопеды также пришли к выводам, что Анастасии Волочковой пора завязывать с балетом и искать себя в других сферах деятельности.

Кроме того, травмы Волочковой вызывают ужас у коллег.

"Она неправильно стоит на пальцах, наверное, раз такие непонятные травмы. Еще бывает, что деформируются ноги, когда очень неудобные туфли и к ним постоянно нужно приспосабливаться", – убеждена Марина Кондратьева, прима-балерина Большого театра, а ныне хореограф с почти 40-летним стажем.

Балерина Анастасия Винокур рассказала: "У меня тоже такое было, у меня стирались пятки до мяса, не помогали никакие вторые кожи, ни двойные пластыри. Иногда не то что пуанты надеть не можешь, но и обычную обувь, но тебе надо танцевать. Терпишь боль, замораживаешь, колешь какое-нибудь обезболивающие. Но я с этим не так часто сталкиваюсь".

Однако Волочкова с завидным постоянством публикует на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографии, на которых запечатлены ее искалеченные балетом ноги и кровавые мозоли. Артистка не устает повторять, что занимается каждый день по нескольку часов.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)Янв 7, 2018 at 12:37 PST

Напомним, ранее Волочкова эмоционально отреагировала на критику в Сети.