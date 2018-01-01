Меган Фокс побаловала фанатов фотосессией в откровенном белье

Практически нет сомнений, что очередную порцию соблазнительных фото актрисы ее фанаты будут исследовать, не покладая и не щадя рук.

Компании Fredrick's of Hollywood Primavera 2018 опубликовала новую "горячую" рекламную фотосессию с участием актрисы Меган Фокс, известную по ролям во франшизах "Трансформеры" и "Черепашки-ниндзя".

Актриса и мать троих детей позирует сразу в нескольких комплектах кружевного белья, выпущенного компанией, которое только подчеркивает ее формы.

Напомним, ранее Меган Фокс разделась для рекламы нижнего белья.