Меган Фокс показала фанатам упругое тело в откровенном белье: фото

Актриса продолжает ломать все шаблоны по поводу того, как должна выглядеть замужняя женщина, имеющая трех сыновей.

31-летняя американская актриса, известная по трем фильмам франшизы "Трансформеры" и многодетная мать (имеющая трех сыновей) Меган Фокс делает все от себя зависящее, чтобы не утратить звание секс-символа.

На днях она очередной раз порадовала своих многочисленных поклонников откровенными фото. Меган Фокс приняла участие в фотосессии для компании-производителя нижнего белья Frederick's of Hollywood. Актриса сперва позировала в белом бюстгальтере с эротично приспущенными бретельками и в трусиках типа "шорты", а затем − в черной прозрачной "комбинации" с этническими украшениями.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Фокс побаловала фанатов фотосессией в откровенном белье.