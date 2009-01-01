Меган Маркл готова оставить карьеру актрисы ради любви к принцу Гарри

Меган уже обратилась к продюсерам с просьбой вывести из сюжета ее героиню.

Актриса Меган Маркл еще даже не получила предложение руки и сердца от принца Гарри, а уже планирует бросить работу над проектом "Форс-мажоры".

Об этом пишет ТСН.

В сериале 35-летняя актриса снимается с 2011 года и именно этот проект принес ей известность. Однако теперь, когда на кону стоят отношения с британским принцем, Меган Маркл всерьез задумалась над тем, чтобы завершить работу в сериале и перебраться поближе к возлюбленному в Лондон.

Как пишет западная пресса, Меган уже обратилась к продюсерам с просьбой вывести из сюжета ее героиню — помощницу юриста Рейчел Зейн. Какова была их реакция, пока что не известно.

Долгое время Маркл и принцу Гарри приходилось жить на две страны — Канаду и Британию, но после новогодних каникул, которые пара провела вместе, они больше не расставаться так надолго.

Напомним, по информации СМИ, принц Гарри может сделать предложение Меган Маркл весной.