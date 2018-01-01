Меган Маркл и принц Гарри показали пригласительные на королевскую свадьбу: фото, видео

Изысканные открытки получат 600 приглашенных.

Меган Маркл и принц Гарри рассылают пригласительные на свадьбу Фото: people.com

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл готовятся к рассылке пригласительных на свадебную церемонию, которая состоится 19 мая в Лондоне.

Пресс-служба Кенсингтонского дворца в Twitter продемонстрировала, как выглядят и изготавливаются королевские приглашения на важное мероприятие.

Отмечается, что приглашения изготовила лондонская компания Barnard & Westwood, которая занимается выполнением заказов королевы Елизаветы II с 1985 года. Будущие молодожены выбрали стильные открытки, на которых имена гостей наносит каллиграфический принтер.

Фото: Twitter/Kensington Palace

Бракосочетание состоится в церкви Святого Георгия в Виндзорском замке, а затем все 600 приглашенных гостей отправятся на банкет. После пиршества запланирована частная вечеринка, на которую приглашено еще 200 гостей.

Фото: Twitter/Kensington Palace

Using American ink on English card, the invitations are printed in gold and black, then burnished to bring out the shine, and gilded around the edge. pic.twitter.com/gQpC6tDot0 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 22 марта 2018 г.

Напомним, невеста британского принца Гарри, актриса Меган Маркл, которую наконец официально признала королева Елизавета II, оказалась в центре скандала: хакеры слили в интернет небольшой, но весьма пикантный ролик, на котором будущая супруга принца снимала сама себя топлесс.