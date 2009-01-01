Меган Маркл и принц Гарри впервые вышли вместе в свет, опубликованы фото

на теннисный матч в рамках Игр они пришли вместе и держались за руки.

Меган Маркл и принц Гарри Reuters

Влюбленные появились на Invictus Games ("Игры непокоренных"), проходящие в Торонто и открыто демонстрировали на публике свои чувства.

Фотографии парочки появились на Reuters.

Так, на теннисный матч в рамках Игр они пришли вместе и держались за руки.

На церемонии открытия Invictus Games рядом с Гарри сидела Мелания Трамп и главы делегаций разных стран, однако Меган тоже присутствовала в зале и наблюдала за происходящим, в том числе аплодировала принцу, когда он приветствовал гостей и участников Игр.

На следующий день после торжественной церемонии открытия начались спортивные состязания, одно из которых Меган и Гарри посетили. Они наблюдали за игрой в теннис, сидя рядом друг с другом, улыбались и выглядели счастливыми.

Напомним, Меган Маркл переезжает жить к принцу Гарри в Лондоне.