Меган Маркл и принц Гарри ждут двойню - СМИ

Источник в окружении пары рассказал, что известен даже пол малышей.

В СМИ сообщили, что супруги ждут пополнения в семье Фото: Reuters

Западные СМИ, в частности, Hollywood Life, ссылаясь на источник в окружении пары, сообщили, что о беременности Маркл стало известно вскоре по возвращению с медового месяца в Африке, и даже стал известен пол малышей.

"Они не ожидали, что это произойдет так скоро, тем более они были в восторге, когда узнали, что у них будет двое - мальчик и девочка", - рассказал собеседник изданию.

Издание сообщает, что первыми о беременности Маркл узнали принц Уильям и Кейт Миддлтон – мол, герцогиня Кембриджская теперь дает советы, как спрятать животик от назойливых папарацци. Также не скрыли супруги новость о пополнении в семье и от Елизаветы II.

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Напомним, Меган Маркл вышла замуж в платье от британского дизайнера. Невеста выбрала традиционное белое платье с длинной фатой.

Над дизайном наряда работала британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер, которая в прошлом году стала креативным директором модного дома Givenchy.

Также стало известно, какие титулы получили Меган Маркл и принц Гарри после свадьбы. В день торжества королева Елизавета II обнародовала титулы будущих супругов.

Ранее принц Чарльз дал Меган Маркл забавное прозвище.

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