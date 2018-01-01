Меган Маркл оказалась в центре секс-скандала: хакеры слили в Сеть пикантное видео 18+

Невеста британского принца отрицает подлинность фото- и видеоматериалов, но запись говорит сама за себя.

Невеста британского принца Гарри, актриса Меган Маркл, которую наконец официально признала королева Елизавета II, оказалась в центре скандала: хакеры слили в интернет небольшой, но весьма пикантный ролик, на котором будущая супруга принца снимала сама себя топлесс.

Появление подобного видео должно быть для Маркл особенно обидным, так как став невестой титулованной особы, она удалила все личные аккаунты из Сети (этого требовал Кенсингтонский дворец). Не удивительно, что сейчас принц Гарри и Меган Маркл официально не признают подлинность данных фото- и видеоматериалов.

Тем не менее, на ролике от хакеров группы Celeb Jihad, четко видно, что снимает видео сама Меган. Сделан он на морском побережье, где бывшая актриса отдыхала с подругами. По всей видимости, Маркл настраивала камеру, чтобы сделать снимок со спины, но за эти несколько секунд успела "засветить" на камеру и голую грудь.

Посмотреть ролик можно здесь.

Тем временем, несмотря на давление королевского двора, принц Гарри отказался подписать с Меган Маркл брачный договор перед свадьбой.

Как сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источник, приближенный к принцу, Гарри уверен, что его брак будет крепким.

По данным газеты, состояние принца оценивается в 30 миллионов фунтов стерлингов, 10 миллионов он получил в наследство от своей матери принцессы Дианы. В свою очередь за свою актерскую карьеру Маркл заработала 4 миллиона фунтов.

В Великобритании заключение брачного договора не является обязательным, так как члены королевской семьи часто пренебрегают его заключением. В частности, отказались от контракта брат принца Уильям и его мать принцесса Диана. Однако стоит отметить, что принцессе Диане во время бракоразводного процесса стоило больших усилий получить от принца Чарльза 17,4 млн фунтов на ежегодное содержание, добавляет издание.

Напомним, стало известно, когда поженятся принц Гарри и Меган Маркл.

Ранее сообщалось о том, что принц Гарри и Меган Маркл подыскивали совместное жилье в Англии.