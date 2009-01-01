Меган Маркл переезжает жить к принцу Гарри в Лондоне

На днях актриса отказалась от аренды автомобиля Audi в Канаде, на котором ездила около четырех лет.

Меган Маркл и принц Гарри thesun.co.uk

После трехнедельного путешествия Меган Маркл и принца Гарри в Африку, где, по сообщениям инсайдеров, актриса наконец-то получила официальное предложение руки и сердца, в СМИ появилась информация о том, что пара планирует жить вместе.

Об этом пишет elle.ru.

Сначала Меган дала откровенное интервью, в котором впервые подтвердила отношения с Гарри, потом придворные источники сообщили, что пара объявит о помолвке в декабре, а теперь стало известно, что возлюбленная принца стала перевозить вещи в Лондон.

На днях актриса отказалась от аренды автомобиля Audi в Канаде, на котором ездила около четырех лет, хотя съемки в сериале "Форс-мажоры" закончатся лишь к Рождеству.

"Маркл отменила контракт с Audi, она больше не нуждается в нем, поскольку планирует больше времени проводить в Великобритании", — сообщил источник изданию Daily Mail. Очевидно, что актриса перестала пользоваться машиной еще и по той причине, что автомобиль стал слишком узнаваем для папарацци. Так что, вполне возможно, что вместе с новым домом Меган обзаведётся и новым транспортным средством.

Напомним, принц Гарри хочет снять с себя королевские обязанности ради свадьбы с Меган Маркл.