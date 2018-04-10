Меладзе официально представил новую солистку "ВИА Гры"

Продюсер также назвал подлинную причину ухода Миши Романовой.
Эту информацию официально подтвердил продюсер группы Константин Меладзе на своей странице в Instagram.
"Сегодня днем продюсерский центр Константина Меладзе официально представил новую солистку группы ВИА ГРА. Ею стала 26 летняя Ольга Меганская", - говорится в посте.
Новая участница культового трио родилась в городе Ярославль. С раннего детства девушка занималась музыкой, закончила музыкальную школу, но первое высшее образование получила по специальности "преподаватель истории и английского языка".
На данный момент Ольга учится на 3 курсе эстрадного отделения в Ленинградском колледже культуры и искусств. Девушка очень трепетно относится к животным, не ест мясо и является строгим противником натурального меха.
Меладзе отметил, что с 2013 года состав группы оставался неизменным.
"На протяжении 5 лет в коллективе работали победительницы шоу "Хочу в ВИА ГРУ" - Эрика Герцег , Миша Романова и Анастасия Кожевникова . На данным момент это был рекордный по своей продолжительности состав группы", - добавил продюсер.
Он также назвал истинную причину ухода Романовой из группы – певица в ожидании ребенка.
"Напоминаем, что в конце марта стало известно об уходе из группы Миши Романовой. Девушка покинула коллектив по причине ухода в декрет", - написал в сообщении Меладзе.
Ранее Миша Романова сообщила, что ушла из группы ради любви.