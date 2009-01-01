Меладзе прокомментировал выступление певицы Tayanna в полуфинале нацотбора на "Евровидение-2017"

Члены жюри единогласно отметили, что песня Tayanna была самой сложной среди всех конкурсантов.

Певица Tayanna Пресс-служба

Самым эмоциональным эпизодом первого полуфинала национального отбора на "Евровидение-2017" стало выступление певицы Tayanna с песней I Love You.

Tayanna получила наибольшее количество баллов по решению зрителей и членов жюри и прошла в финал отбора, который состоится 25 февраля.

"Евровидение — разноформатный конкурс, но из года в год одно остается незыблемо — эмоциональный и драматический вокал. Ты выбрала сложную песню и сложный путь, — обратился к Tayanna Константин Меладзе, — и, на мой взгляд, ты справилась!".

Члены жюри единогласно отметили, что песня Tayanna была самой сложной среди всех конкурсантов. Не обошлось и без споров среди членов жюри, к которому подключился и ведущий прямых эфиров Сергей Притула.

Ведущий, отметив убедительность выступления Tayanna, отказался задавать традиционные для всех конкурсантов вопросы: "Впервые за сегодняшний вечер у меня нет вопросов к исполнителю".

После оглашения результатов продюсер певицы Алан Бадоев на своей странице в Facebook поделился впечатлением о выступлении своей музы: "Я увидел, как красивая сцена Национального отбора, окружённая зрителем и уважаемым жюри, открыла Большого Артиста — Tayanna. А хрупкая девушка поверила в себя и получила неоценимую силу, получила Надежду! Теперь осталось добавить несколько штрихов к выступлению в финале, чтобы наша птица феникс взлетела на максимальную высоту, подарив то настоящее, что называется Голос!".

Певица поблагодарила публику и жюри за поддержку. "Со мной произошло волшебство на сцене — все волнение, комплексы, все что было раньше — осталось в первом куплете, я почувствовала энергию зрителей и со мной произошло волшебство, — сказала Tayanna после выступления.

Второй и третий полуфиналы национального отбора пройдут 11 и 18 февраля. Кто будет представлять Украину на главном песенном конкурсе — узнаем 25 февраля.

Напомним, полуфиналистов нацотбора "Евровидения" подозревают в плагиате.