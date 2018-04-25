Мелания Трамп демонстративно отказалась держаться с Дональдом за ручки: видео

Так первая леди поступает не первый раз.

Фото: VOGUE

Рукопожатия президента США Дональда Трампа с мировыми лидерами и собственной женой уже успели стать "фишкой" американского лидера

Впрочем, после громкого секс-скандала с порнозвездой пожать руку собственной супруге Трампу удается не всегда. Вот и в этот раз не вышло.

Во время официального визита в США президент Франции Эммануэля Макрона и его жены Брижит журналисты обратили внимание на то, что Мелания Трамп не пожелала держать супруга за руку.

Так первая леди поступает не первый раз.

Стоит отметить, что Трамп вообще любит пожимать людям руки. Однако им, в отличие от Мелании, приходится терпеть, иронизирует Медуза.

Ранее Мелания Трамп впервые высказалась о секс-скандале с участием Дональда Трампа. Первая леди попросила общественность подумать о ее сыне.

При этом во время посещения Нью-Гемпшира Мелания обнимала мужа. В тот раз президент США и первая леди вели себя, как молодожены.

Напомним, порнозвезда Сторми Дэниелс рассказала о своих отношениях с Трампом, которые произошли в 2006 году, когда у него с Меланией родился сын. Она заявила, что не обещала любовнику держать их связь в секрете, однако позже за внушительную сумму решила продать известному таблоиду.

Ранее о сексуальных отношениях с президентом США в тот период, когда он уже был женат на Мелании, заявила модель Карен Макдугал.

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