Мелания Трамп пришла в церковь в слишком коротком платье, опубликовано видео

И этот визит бросились обсуждать все таблоиды страны.

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Будущая первая леди Мелания Трамп со своим мужем Дональдом посетила церковь.

Об этом пишет peopletalk.ru.

И этот визит бросились обсуждать все таблоиды страны. А все дело в том, что Мелания появилась в церкви в слишком коротком платье. В общем, быть первой леди Мелании еще учиться и учиться, – пишет издание.

Будущая первая леди не впервые попадает впросак из-за своего экстравагантного вкуса. Более того, несколько американских дизайнеров (Филипп Лим, Джозеф Альтузарра, Марк Джейкобс и Том Форд) отказались одевать Меланию из-за неприязни к ее мужу. Впрочем, нашлись и те, кто жену Дональда поддержал (Диана фон Фюрстенберг, Каролина Эррера и Томми Хилфигер).

Напомним, Мишель Обаму назвали главной иконой стиля 2016 года.