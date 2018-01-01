Melovin откроет финал Евровидения-2018: певец рассказал о подготовке

Исполнитель отметил, что выступать первым – сложная миссия, но ему такая перспектива по душе.

Melovin оптимистично настроен на финал Фото: Reuters

Представитель Украины на Евровидении-2018 в Лиссабоне Melovin позитивно отреагировал на новость о его номере для выступления в финале. Певец сознался, что его не пугает перспектива открытия завершающего этапа конкурса.

"Наоборот. Я был очень рад, потому что я вытащил именно первую часть, я надеялся, что будет первый номер. Мне его поставили. Мы очень хотели открывать и закрывать. Получилось, что в первой части мы закрывали, а теперь мы открываем. Это конкурс, для конкурса очень хорошо выступать первым и последним. Середина – это очень сложная миссия для артиста. Первая тоже, но мне это нравится", - прокомментировал исполнитель в интервью журналисту ТСН.

Melovin добавил, что эмоционально настроиться на выступление ему помогает поддержка родителей. Уверенности конкурсанту придает позитив от поклонников в Украине. Певец рассказал, что в Харькове в честь его выступления запустили салют. А вот о каких-то акциях в Одессе ему, к сожалению, не известно.

"Самый главный настрой – это когда понимаешь, что это прямой эфир. Потому что репетиции есть репетиции, я их очень не люблю. Они для меня такие, без эмоций, эту эмоцию надо выдавливать. А мне такое не нравится, мне нравится, когда есть прямая эмоция, посыл от людей, находящихся в зале. Я понимаю, что финал будет намного горячее. Мне кажется, все у нас получится", - отметил конкурсант.

Melovin откровенно сознался: мечтает привезти Евровидение в Украину и хочет, чтобы оно состоялось в его родном городе Одессе. Он добавил, что приятной неожиданностью для него стало исполнение концертной песни зрителями в зале.

"Я не ожидал, что зал будет напевать мою песню. Когда ты уже выступил и поднимаешься в грин-рум и люди не останавливаются, и продолжают петь твою песню, это очень приятно", - заметил артист.

Напомним, в Лиссабоне первый полуфинал "Евровидения-2018" прошел 8 мая, в нем приняли представители 19 стран, но только десять из них смогли пройти дальше. Позже определились еще десять государств-участниц финала, Россия впервые в истории конкурса не попала в его решающую стадию. Финал конкурса состоится 12 мая.

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