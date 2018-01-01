Melovin похвастался снимком с легендами бокса

Фото, опубликованное певцом в соцсети, собрало десятки тысяч лайков.

Певец Melovin позировал с братьями Кличко УНИАН

Украинский певец, представитель нашей страны на песенном конкурсе Евровидение-2018 Melovin (Константин Бочаров) выложил в Сеть фотографию, на которой он запечатлен с легендами бокса — экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Владимиром Кличко и его братом — почетным чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC, мэром Киева Виталием.

Снимок исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram, менее чем за сутки он собрал свыше 58 тысяч лайков.

"UA…", — коротко подписал фото артист.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Мэл, что-то тебя немного горбит… Наверное, руки у братьев Кличко тяжелые", — отметила alina_lubinetska. "Охранники Мэла", — пошутил _zorkboy_. "Такой худенький и маленький на их фоне, а на самом деле стройный и высокий, то Кличко огромные)))", — подчеркнула lorskhristina.

Певец Melovin позировал с Владимиром и Виталием Кличко instagram.com/melovin_official

Напомним, финал Евровидения-2018 прошел в ночь на 12 мая в португальской столице Лиссабоне, по итогам голосования Melovin занял 17-е место из 26 возможных, первое завоевала израильтянка Нетта Барзилай, второе — киприотка Элени Фурейра, а третье — австриец Сезар Семпсон.

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