Melovin показал нового члена своей семьи

Артист завел собаку.

Артист завел собаку Фото: Униан

На своей странице в Instagram он выложил фото щенка лабрадора.

"Знакомьтесь, это моя собака по кличке Плутон! И я жду его знакомства с моим котом! P.S "почти" в рифму написал, нет?", - подписал фото артист. Он даже завел своему новому любимцу отдельную страницу в Instagram, на которую меньше чем за час уже подписались более тысячи юзеров.

Лабрадора артист назвал Плутоном instagram.com/melovin_official

Лабрадора артист назвал Плутоном instagram.com/pluto_mel

"Сыночееек. Поздравляю. Очень милый. Какой хозяин - такой и питомец", "Это же щенок еще, милашка такой", "Такой же черненький, как и ты", "Плутон и Цитрус такие же космические, как и хозяин", - умилялись подписчики.

К слову, у артиста уже есть домашнее животное - кот Цитрус.

Ранее Melovin рассказал, почему не поедет выступать в Россию.

Ранее Melovin рассказал, почему не поедет выступать в Россию.

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