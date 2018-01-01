Melovin рассказал, что понял на Евровидении-2018

Певец заявил, что "безумно доволен конкурсом".

Певец Melovin (Константин Бочаров) понял, что политике есть место на Евровидении Reuters

На конкурсе "максимально повзрослел", поделился исполнитель в интервью одному из телеканалов, пишет "Главком".

"При этом я безумно доволен конкурсом. То количество "меловинаторов", которые появились в Европе, то количество голосов и та поддержка — это просто невероятно", — заявил артист.

Напомним, финал Евровидения-2018 прошел в ночь на 12 мая в португальской столице Лиссабоне, по итогам голосования победила израильтянка Нетта Барзилай, второе место заняла киприотка Элени Фурейра, третье — австриец Сезар Семпсон, а Melovin — 17-е из 26 возможных.

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