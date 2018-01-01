Melovin рассказал, почему свои песни никогда не переведет на украинский язык

Артист не любит переводить свои песни.

Melovin рассказал, почему не переведет англоязычные песни Униан

Представитель Украины на Евровидении-2018 певец Melovin поделился, что не хочет переводить свои песни на английском языке на украинский язык.

По мнению артиста, версия его песни "Wonder", с которой он участвовал в Нацотборе 2017 года, на украинском языке – это "кошмар" и "ужас", об этом он рассказал в интервью Анатолию Анатоличу в программе "Зе Интервьюер".

"У меня есть песни, которые были написаны на украинском языке, и одна из них – "Шлях", - я сажусь в такси и постоянно слушаю эту песню. Есть в альбоме песня "Світ в полоні" на украинском языке…я не пишу специально, я пишу так, когда вот что-то происходит у меня в жизни. Я не люблю переводить песни, для меня это какой-то стресс, как для музыканта, который написал это", – рассказал певец.

Melovin добавил, что для него песня, написанная на английском, должна звучать на английском языке, и ни на каком другом.

"Мы пробовали переводить "Wonder" (на украинский – ред.), было несколько вариантов, мы даже просили фанов помочь, если есть какие-то идеи. Мы перевели это, посмотрели, я записал даже демку (демо-версия)…ее вообще нигде нет, это было плохо", - отметил Melovin.

Певец пытался перевести же слово "wonder" на украинский язык, но не нашел подходящих аналогов, и забросил это дело.

Он отметил, что очень тяжело найти в Украине специалистов, которые правильно могли бы написать текст песни на английском.

"Проблема у нас – это то, что ты читаешь английский текст и понимаешь: вот это писал наш человек…все слишком "в лоб", - считает Melovin.

Поэтому ему англоязычные тексты для песен пишет житель Нью-Йорка Майк Раялз (Mike Ryals). В частности, писатель является автором текста для песни "Under The Ladder".

"Нашлись через знакомых, случайно, у меня вообще в жизни все случайно. Я предложил попробовать что-то написать, я тогда искал автора текста для "Wonder" – это была первая песня на английском языке. И очень много людей в Украине писали текст, сбрасывали нам…" – рассказал певец.

Ранее Melovin рассказал о Евровидении-2018 и почему заговорил на украинском.