Melovin сказал, кем хочет стать в будущем

Певец подчеркнул, что необходимо "создавать свою историю и быть режиссером своей жизни".

Melovin (Константин Бочаров) сказал, что в будущем хочет быть продюсером УНИАН

Необходимо "создавать свою историю и быть режиссером своей жизни", рассказал он в интервью "Обозревателю".

"… По сути, это моя цель — объединять людей. Музыкой… Хочу в будущем быть продюсером, а для этого мне нужно узнать все, самостоятельно набить шишки", — отметил он.

Напомним, финал Евровидения-2018 прошел в ночь на 12 мая в португальской столице Лиссабоне, по итогам голосования Melovin занял 17-е место из 26 возможных, первое завоевала израильтянка Нетта Барзилай, второе — киприотка Элени Фурейра, а третье — австриец Сезар Семпсон.

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