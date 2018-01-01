"Меня все бесконечно били". Экс-Борис Апрель рассказала о своем детстве: видео

Певица откровенно рассказала в интервью о своих отношениях с родителями.

Зианджа (Экс-Борис Апрель) Liza.ua

Певица-трансгендер Зианджа (экс-Борис Апрель) рассказала в интервью о своем детстве и том, как ее родители отнеслись к камин-ауту и смене пола с мужского на женский.

Такое сообщение опубликовал портал "ТСН".

Зианджа говорит, что чувствовала себе девочкой с шести лет.

"Я помню, лет с шести понимала, что что-то здесь не так. Я чувствовала, что мой взгляд на мир не был "мальчишеский", - сказала она.

Певица вспоминает, что в школе другие мальчики постоянно ее избивали. "Игры куклами Барби, "дочки-матери". Полностью, вот полностью как девочка. Даже в школе мальчики, которым я нравилась, понимали, что это неправильно, что я мальчик, но энергия - девочки. Поэтому они меня все били [...]. Бесконечно. И так проявляли свою симпатию", - поведала певица.

Зианджа считает, что родилась в обществе, в котором "если ты скажешь, что у тебя "женская душа", тебя воспримут как сумасшедшую, за психически ненормальную. И поэтому я молчала долгие годы. Пока не выбилась и не приехала куда-то в цивилизацию. В 21 был мой камин-аут. Мои родители, конечно же, восприняли это несколько болезненно. Но я их понимаю. Могу понять. Папа сказал немножко обидные слова. Он сказал - ты для нас умерла. Это было очень грустно услышать в свой день рождения. Камин-аут я сделала на мой день рождения", - добавила певица.

"Бориса Апреля больше не существует. Он никогда не вернется. Его больше нет. Есть Зианджа, она родилась Зианджей. Жива. Немного странная. Но настоящая. Я рада быть наконец стопроцентно собой. Я знаю, что я не идеальна. Абсолютно. Никто не идеален", - резюмировала она.

Напомним, ранее экс-Борис Апрель устроила фурор, спев на шоу "Голос країни".