"Меня жизнь немножко подкосила": Иво Бобул рассказал, что ему нечем платить за квартиру

Артист признался, что его выручают друзья.

Артист признался, что его выручают друзья

Певец, народный артист Украины Иво Бобул, который объявил, что будет баллотироваться в президенты Украины , пожаловался на нищету.

В интервью телеканалу 112 Украина артист отметил, что ему даже нечем платить за квартиру.

"Уже не те цены, которые были, когда мы работали. Уже те цены называть нельзя, потому что просто люди бедные, не пригласят. Уже половина даже из того, что получали, вот, половина того, может быть. Не за что за квартиру платить, потому что просто нету. Меня жизнь немножко подкосила…", - признался артист.



Поэтому певец обращается за помощью к старым друзьям, которые его выручают.

"Саша Серов помогает, здесь ребята помогают, как только могут. Бывают какие-то концерты, ездим по этим клубам старым. За границу сейчас поеду потому что пригласили. Еду немножко попеть и заработать несколько копеек для жизни. Ситуация очень сложная у меня. Вроде, казалось бы, певец такой, видный", – заявил Бобул.

Ранее Иво Бобул жестко высказался: Украине нужны безграмотные, безголосые и "голожопые" артисты.

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