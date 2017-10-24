Мэрайя Кэри сильно похудела

По слухам, Мэрайя располнела до 120 кг.

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Певица Мэрайя Кэри удивила поклонников своими преображениями.

Об этом пишет popcornnews.

Казалось бы, каких-то несколько недель назад все обсуждали, что певица потолстела настолько, что ее заподозрили в беременности — и вот теперь Мэрайя вновь демонстрирует фигуру, стройную настолько, что впору снимать ее для рекламы какого-нибудь чудодейственного средства для похудения в стиле "до и после".

Публикация от Mariah Carey (@mariahcarey) Окт 24 2017 в 6:10 PDT

В минувший понедельник 47-летняя певица порадовала своим выступлением гостей вечеринки журнала V в Нью-Йорке — и перед выступлением демонстрировала фотографам постройневшую фигуру в черном вечернем платье со столь любимым Мэрайей глубоким декольте. Как именно Кэри удалось за короткий срок сбросить несколько десятков килограмм (а еще летом, по слухам, Мэрайя располнела до 120 (!) кг), она, разумеется, не раскрывает — а поклонники певицы уже обсуждают, не сделала ли она банальную липосакцию.

Публикация от Mariah Carey (@mariahcarey) Окт 24 2017 в 12:30 PDT

Публикация от Mariah Carey (@mariahcarey) Окт 23 2017 в 8:54 PDT

Напомним, Джанет Джексон похудела на 30 килограммов после родов.