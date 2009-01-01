Мэрлин Мэнсон уволил участника своей группы из-за обвинения в изнасиловании

Джорди Уайт играл с Мерилином Мэнсоном с 1999 по 2003 год, и затем вернулся в группу в 2008.

Мэрлин Мэнсон EPA/UPG

Американский музыкант Мэрлин Мэнсон расстался с одним из участников своей группы, бас-гитаристом Джорди Уайтом.

Об этом Мэнсон сообщил на своей странице в Facebook.

"Я принял решение попрощаться с Джорди Уайтом как членом группы Marilyn Manson. В грядущем туре его заменит другой музыкант. Желаю ему успеха", — написал певец.

Заметим, что несколько дней назад солистка панк-группы Jack Off Jill Джессика Адамс обвинила своего бывшего бойфренда Джорди Уайта в изнасиловании.

На странице в Facebook исполнительница рассказала, что в 90-х она встречалась с Уайтом, который сильно ее ревновал и устраивал скандалы. Во время одного из таких мужчина повалил девушку на пол и начал насиловать.

"Он бросил меня на пол, обхватив меня за шею. Я сказала: "Нет". Я сказала: "Нет". Я сказала это настолько громко, что мой друг Пит прибежал из другой комнаты, чтобы убрать его от меня. Меня изнасиловал тот, кого я любила", — написала Адамс в соцсети.

Джорди Уайт играл с Мерилином Мэнсоном с 1999 по 2003 год, и затем вернулся в группу в 2008. Также он выступал с A Perfect Circle и Nine Inch Nails. Уайт был одним из главных соавторов на альбомах Мэнсона "Holy Wood", "Antichrist Superstar" и "Mechanical Animals".

Напомним, Дзидзьо уволил одного из участников группы.