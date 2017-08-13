Михаил Поплавский потешил Сеть снимками с отдыха

Оригинальный снимок Михаила Поплавского собрал больше 1700 лайков.
Снимки он опубликовал на своей странице в Instagram.
Поющий ректор весело проводит время на море.
"Наслаждайтесь каждой минутой жизни! Как любите отдыхать в такую жару?" — подписал фото артист.
Оригинальный снимок Михаила Поплавского собрал больше 1700 лайков.
"Дон Мигель, я сначала подумал у Вас в руке монопод для селфи", пишет один из пользователей сети. "Поплавский поплыл", "Приколист", "Юный карась", "Поплавок", "Юный тюлень", комментируют другие люди.
Напомним, Лидия Таран показала, как проводит время с дочкой во Франции.