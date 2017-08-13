Михаил Поплавский потешил Сеть снимками с отдыха

Оригинальный снимок Михаила Поплавского собрал больше 1700 лайков.

Михаил Поплавский Instagram

Певец и ректор одного из украинских университетов Михаил Поплавский похвастался фотографими с отдыха.

Снимки он опубликовал на своей странице в Instagram.

Поющий ректор весело проводит время на море.

"Наслаждайтесь каждой минутой жизни! Как любите отдыхать в такую жару?" — подписал фото артист.

Оригинальный снимок Михаила Поплавского собрал больше 1700 лайков.

"Дон Мигель, я сначала подумал у Вас в руке монопод для селфи", пишет один из пользователей сети. "Поплавский поплыл", "Приколист", "Юный карась", "Поплавок", "Юный тюлень", комментируют другие люди.

Публикация от Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail) Авг 20 2017 в 2:02 PDT

Публикация от Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail) Авг 13 2017 в 1:59 PDT

Напомним, Лидия Таран показала, как проводит время с дочкой во Франции.