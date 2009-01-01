Михаил Задорнов обратился к поклонникам

Сатирик заявил, что его огорчают лживые публикации в прессе о нем

Известный российский сатирик Михаил Задорнов, который страдает от опухоли головного мозга, рассказал о состоянии своего здоровья.

Об этом передает "Ридус".

Задорнов заявил, что его огорчают лживые публикации в прессе о нем.

"Я знаю, что никто из моих друзей, с которыми я сейчас общаюсь, не будет обсуждать на телевидении или рассказывать в прессе о моем здоровье, но что есть те, кто ради собственного пиара подробно расскажут о том, как приезжают ко мне в гости, помогают в лечении, привозят мне редкие лекарства, приготовленные в секретных лабораториях по рецептам, найденным на месте крушения НЛО, прилетавших к нам, чтобы почитать желтую прессу", — написал сатирик в сети.

Задорнов также опроверг информацию о том, что от него якобы отказались немецкие врачи. Он подчеркнул, что лечение в клинике в Германии было успешным.

"Первые результаты в реабилитации были достигнуты именно в Германии. Я продолжаю традиционное лечение и очень благодарен врачам московской клиники, в которой сейчас нахожусь. Они делают все возможное и невозможное, чтобы я скорее выздоровел", — рассказал он.

Кроме того, сатирик опроверг информацию о том, что якобы обращался за помощью к магам, чтобы избавиться от сильных болей.

Задорнов обратился к читателям с просьбой не распространять ложную информацию о состоянии его здоровья: "Я убежден в том, что состояние больного — это его личное дело, и оно не должно становиться предметом обсуждения в прессе. Это неприятно и мне, и моим родным. Мне обидно, что домыслы журналистов порождают всяческие слухи, которые еще более далеки от истины. Для нормального лечения мне нужно спокойствие, и мне бы хотелось, чтобы меня услышали".

Напомним, Кобзон рассказал, что Задорнов умирает.