Михалков пытается через суд забрать свои милионы у бизнесмена

Режиссер официально одолжил крупную сумму, которую заемщик не хочет возвращать.

Михалков не может забрать свои миллионы mk.ru

Российский режиссер Никита Михалков одолжил знакомому предпринимателю 30 миллионов рублей (порядка 450 тысяч долларов), заем оформил официально, однако бизнесмен отказывается возвращать крупный долг. Адвокаты Михалкова вынуждены были подать иск в суд.

"Истец Михалков просит взыскать долг с ответчика по двум договорам займа, проценты за пользование денежными средствами, неустойки на общую сумму 30 млн рублей", — сообщила "МК" пресс-секретарь Измайловского районного суда Москвы Дарья Крыжановская.

В предыстории издания отмечается, что Михалков решил помочь знакомому коммерсанту выпутаться из тяжелого финансового положения и одолжил ему наличные средства в июле 2016 года. Заем оформили официально, отдать предприниматель обязался с процентами через пять месяцев. Однако возвращать долг бизнесмен не спешил и Михалков, подождав еще некоторое время, решил обращаться в суд.

Напомним, Михалков попал в больницу во время поездки в Нижнем Новгороде. Из-за гололеда известный режиссер поскользнулся и упал.

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