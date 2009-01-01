Мила Кунис и Эштон Катчер не дарят детям подарки

Актриса призналась, что бабушки и дедушки сильно избаловали ее детей.

Instagram Мила Кунис

Трехлетняя дочь Милы Кунис и Эштона Катчера Уайат и годовалый Дмитрий не получат подарки на это Рождество.

Об этом пишет jetsetter.

Актриса призналась, что бабушки и дедушки сильно избаловали ее детей.

"В этом году мы не планируем покупать подарки, потому что детям в таком раннем возрасте это безразлично. В прошлом году мы праздновали Рождество, Уайат было два года, и всего было слишком много. Мы ничего ей не дарили, это все ее бабушки и дедушки. Ребенок перестал это ценить. Дети даже не понимают, чего хотят, просто ждут очередных подарков".

Именно поэтому Миле вместе с супругом Эштоном Кутчером пришлось пойти на крайние меры. "Мы сказали нашим родителям: "Пожалуйста, если хотите чем-то порадовать детей, выберите один подарок. А лучше сделайте пожертвование для детской больницы или подарите домашнее животное. На ваш выбор". Это наша новая традиция", — добавила актриса.

Напомним, маленькая дочь Милы Кунис и Эштона Катчера знает три языка.