Миллиардер Роман Абрамович показал кудрявого сына

Многие подписчики знаменитостей не смогли удержаться от восторженных комментариев по поводу маленького Аарона.

Роман Абрамович

Об этом пишет starhit.

На мероприятии, которое проходило в гольф-клубе собрались многие известные люди.

Всеобщее внимание было приковано к Роману Абрамовичу, который появился вместе с прелестным семилетним сыном Аароном. По мнению многих, мальчик — само очарование. Он с удовольствием позировал фотографам и знакомился с окружающими.

Фотографии с вечера появились в Instagram Игоря Верника. Многие подписчики знаменитостей не смогли удержаться от восторженных комментариев по поводу маленького Аарона. "Какой кудряшка, чудо-мальчик", "Красивый", "Ничего себе", — писали они.

Instagram

Добавим, что сын Романа Абрамовича и Дарьи Жуковой появился на свет в декабре 2009 года. Аарон стал первым общим ребенком пары. Часть имени мальчика была дана ему в честь отца Дарьи Александра Жукова. Роды избранницы бизнесмена проходили в одной из клиник Лос-Анджелеса, пациентками которой в разное время становились Мадонна, Милла Йовович и Бритни Спирс. По данным журналистов, миллиардер лично присутствовал во время долгожданного события.

Напомним, Роман Абрамович и Даша Жукова впервые показали дочь.