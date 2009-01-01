Миллиардер Роман Абрамович разводится с красоткой Дашей Жуковой — СМИ

Супруги сообщили всем неравнодушным о том, что сохранят теплые отношения.

Дарья Жукова и Роман Абрамович ok-magazine.ru

Вот уже несколько дней в Сети одной из главных тем для обсуждений стал развод миллиардера Романа Абрамовича со своей женой дизайнером Дарьей Жуковой.

Об этом пишет paparazzi.ru.

Супруги сообщили всем неравнодушным о том, что сохранят теплые отношения и после развода и вместе будут воспитывать детей. Эту информацию решил прокомментировать близкий друг Абрамовича, адвокат Александр Карабанов

"Я считаю, что в любых отношениях наступает какой-то кризис. Вполне возможно, что и эти отношения достигли своего какого-то пика. При этом отрадно наблюдать, что Роман и Дарья договорились все-таки совместно воспитывать детей, вести совместный бизнес, они расходятся цивилизованно. Я абсолютно уверен, что это не дойдет до каких-то громких судебных процессов", — ответил Карабанов.

Стоит отметить, что у супругов подрастают сын Аарон и дочь Лея.

Напомним, Анфиса Чехова намекнула на развод с мужем.