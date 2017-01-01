Дорогие наши. Названы самые "прибыльные" артисты Украины в 2017-м

Общий годовой заработок самых кассовых певцов и коллективов содержит семизначные суммы.

Светлана Лобода стала самой кассовой украинской артисткой в прошедшем году. Фото: Вести

В Украине составили список отечественных артистов, которые заработали своими выступлениями на концертах и других площадках больше всех в 2017 году.

Как сообщают "Вести", доход считался по формуле "концерты артистов плюс корпоративы умножить на средний гонорар", учитывая, что частное выступление в 1,5–2 раза дороже кассового.

Впервые список самых успешных артистов возглавила Светлана Лобода. В прошлом году певица дала более 70 концертов в России, Украине и Западной Европе. По сравнению с 2016, Лобода заработала почти в четыре раза больше (теперь у нее 4,5 млн долларов, а было 2,2 млн грн). На втором месте – Вера Брежнева с суммой 2,9 млн.

В тройку лидеров вошла Ани Лорак. Певица заработала $ 2,3 млн, почти столько же, сколько и в 2016-м.

Лидеры прежних лет - группа "Океан Эльзы" заняли 4 позицию с суммой 1,9 млн. Они выступали не только в Украине, только в США "Океан Эльзы" дал шесть концертов. Тем не менее, заработали они почти в два раза меньше, чем в 2016-м.

Удивил своими доходами Павел Зибров: он обошел нескольких популярных исполнителей, таких как Mozgi, Pianoбой, Alekseev. Полный рейтинг наиболеее "прибыльных" украинских артистов выглядит следующим образом:

1. Светлана Лобода. $ 4,5 млн

2. Вера Брежнева. $ 2,9 млн

3. Ани Лорак $ 2,3 млн

4. "Океан Эльзы". $ 1,9 млн

5. Олег Винник. $ 1,8 млн

6. Иван Дорн. $ 1,7 млн

7. Оля Полякова. $ 1,5 млн

8. Тина Кароль. $ 1,2 млн

9. "Время и Стекло". $ 1,2 млн

10. "Грибы". $ 1 млн

11. Макс Барских $ 900 тыс.

12. Dzidzio $ 770 тыс.

13. Quest Pistols show $ 700 тыс.

14. Верка Сердючка $ 700 тыс.

15. "ТиК" $ 650 тыс.

16. София Ротару $ 600 тыс.

17. "НеАнгелы" $ 460 тыс.

18. "Бумбокс" $ 450 тыс.

19. Монатик $ 400 тыс.

20. Open Kids $ 300 тыс.

21. Павло Зибров $ 260 тыс.

22. ВВ $ 250 тыс.

23. Pianoбой $ 230 тыс.

24. Mozgi $ 225 тыс.

25. Наталья Могилевская $ 220 тыс.

26. Alekseev $ 220 тыс.

27. Алеша $ 210 тыс.

28. SunSay $ 200 тыс.

29. Ирина Федишин $ 180 тыс.

30. Ирина Билык $ 170 тыс.

Как сообщалось ранее, Ани Лорак вернулась в Киев для подготовки к участию в шоу "Дива".