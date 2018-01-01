"Миллионы моих сограждан тоже никого не убивали": Макаревич поделился постом о дружбе народов

Музыкант признался, что делал все возможное, чтобы не случилось трагедии - войны и вражды между Россией и Украиной.

Музыкант признался, что делал все возможное, чтобы не случилось трагедии - войны и вражды между Россией и Украиной facebook.com/makarevichav

Российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич поделился видеороликом с социальным экспериментом в Санкт-Петербурге "Привет! Я из Украины, давай обнимемся".

Российские блогеры Антон Мошечков и Роман Притула вышли на улицы города с плакатом "Привет! Я из Украины, давай обнимемся", чтобы посмотреть на реакцию людей. Ролик, на котором россияне охотно обнимают незнакомцев, посмотрели около 2 миллионов пользователей, и репостили более 60 тысяч юзеров. Роликом на личной странице в Facebook поделился и Андрей Макаревич.

В описании видео отмечено: "Путин - это не Россия. Порошенко - это не Украина. Народы хотят дружбы. Смотрим социальный эксперимент из Санкт-Петербурга: "Привет! Я из Украины, давай обнимемся".

Музыкант в комментарии под роликом написал, что делал все возможное, чтобы не случилось трагедии - войны и вражды между Россией и Украиной. Он уверен, что миллионы россиян также никого не убивали.

"Злобно. И никого не могу за это осуждать. Скажу только что я старался делать все, что мог, чтобы этой трагедии не случилось. И эти почти полтора миллиона моих сограждан, отметившиеся под видео, тоже никого не убивали", - написал музыкант в комментариях.

Такой пост певца спровоцировал активную дискуссию в комментариях facebook.com/makarevichav

Такой пост певца спровоцировал активную дискуссию в комментариях. Одни поблагодарили Макаревича за такую позицию, другие же отметили, что не смогли бы выйти с подобным плакатом в Украине, ведь им было бы стыдно за это.

"К сожалению, пока не прекратится военная агрессия России против Украины, все это выглядит дешевым фарсом. Мне, россиянке, было бы стыдно с таким плакатом встать в Киеве. Это все равно, что дать кому-то в морду, а потом, даже не попросив прощения, сказать: " Давай обнимемся"!" Единственный плакат, который был бы с моей стороны допустим в такой ситуации "Прощу прощения за свою страну!" А со стороны украинцев даже не представляю, что возможно. Но этот плакат звучит так: "Ты дал мне в морду и позволяешь своей стране каждый день убивать моих сограждан? Давай обнимемся!"", - написала Ольга Скорогодская.

Такой пост певца спровоцировал активную дискуссию в комментариях facebook.com/makarevichav

Отметим, что подобный социальный эксперимент все-таки провели блогеры другого YouTube-канала под названием "Я из России, давай обнимемся? Социальный эксперимент в Украине (Киев)". Украинцы не менее охотно обнимали незнакомцев из России.

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