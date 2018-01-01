Мини-медовый месяц без детей: Осадчая и Горбунов провели уикэнд в Турции

Звездная пара поделилась фотографиями на своих страницах в Instagram.

Известные супруги и ведущие телеканала "1+1" Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов отправились на весенний отдых в Стамбул, Турция.

Артисты фотографировались рядом с достопримечательностями, а также много гуляли по городу, и снимки выкладывали на своих страницах в Instagram.

Так, на фото можно увидеть, что звездные супруги побывали в султанском дворце Тупкапи и Голубой мечети.

Ранее крохотный сын Кати Осадчей и Юрия Горбунова сделал первые шаги.