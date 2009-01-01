Министр информполитики назвал деятельность Лободы предательской

Стець прокомментировал поездку певицы в Москву.
Об этом пишет ivona.
В Сеть попало видео, в котором Юрий Стець резко высказался о Лободе.
Министр информполитики сообщил, что считает действия артистки предательскими.
"Лобода — это человек, которому не стоит носить паспорт с гербом Украины потому, что мне, как украинскому гражданину, ее деятельность кажется очень предательской", — прокомментировал Стець участие Loboda в шоу "Пусть говорят" на телеканале ОРТ.
Напомним, Порошенко просят лишить Лободу звания Заслуженной артистки и гражданства Украины.