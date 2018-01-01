"Миротворец" разобрался со "Сватами" и пригрозил продолжением чисток

Все они занесены в "Чистилище" за нарушение госграницы Украины.
Так, "чистилище" занесли:
"На сегодняшний день абсолютно все артисты главных ролей оказались в "чистилище". Среди них не оказалось нормальных людей, которые бы не были против российской агрессии против Украины. Все или явно поддержали ее, или своими действиями показали неуважение к суверенитету и территориальной целостности нашей страны", – заявили представители сайта на своей странице в Facebook.
При этом они пообещали, что "операция "Лицедеи" продолжается".
Напомним, сериал "Сваты" запретили к показу в Украине после того, как российского актера Федора Добронравова, принимавшего участия в съемках ленты, внесли в перечень иностранных артистов, которые угрожают безопасности и которым запрещен въезд.
Позднее Добронравов сообщил о новом сезоне скандального сериала "Сваты". Российский актер надеется, что доснимают сериал этим летом.