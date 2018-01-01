"Миротворец" разобрался со "Сватами" и пригрозил продолжением чисток

Все они занесены в "Чистилище" за нарушение госграницы Украины.

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Еще три российских актера попали в базу сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым".

Так, "чистилище" занесли:

Олесю Железняк (известна по фильмам "Витрина", "Ландыш серебристый" и др.),

Татьяну Кравченко (также играла в фильмах "Леди Макбет Мценского уезда", "Небеса обетованные", "Ширли-мырли", "Дети понедельника" и др.),

Андрея Леонов (наиболее известен по роли отца в сериале "Папины дочки", также играл в фильмах "Обыкновенное чудо", "Женская логика" и др.).

"На сегодняшний день абсолютно все артисты главных ролей оказались в "чистилище". Среди них не оказалось нормальных людей, которые бы не были против российской агрессии против Украины. Все или явно поддержали ее, или своими действиями показали неуважение к суверенитету и территориальной целостности нашей страны", – заявили представители сайта на своей странице в Facebook.

При этом они пообещали, что "операция "Лицедеи" продолжается".

Напомним, сериал "Сваты" запретили к показу в Украине после того, как российского актера Федора Добронравова, принимавшего участия в съемках ленты, внесли в перечень иностранных артистов, которые угрожают безопасности и которым запрещен въезд.

Позднее Добронравов сообщил о новом сезоне скандального сериала "Сваты". Российский актер надеется, что доснимают сериал этим летом.