Мировая премьера: в новом клипе Бадоева Дан Балан предстал в роли пастора

Съемки клипа проходили в самом порочном районе ночного Лос-Анджелеса.
Картина обладает двояким смыслом и полна символизмов.
В центре сюжета — зеркальный автомобиль, отражающий страхи и скрытые желания главного героя Балана.
"Для меня это новый этап креативного сотрудничества с артистом. Именно тот случай, когда я стал фанатом трека с первой секунды, что позволило создать совершенно неожиданное видео. С этим артистом приятно создавать и идти на эксперименты", — рассказывает Алан Бадоев.
Съемки клипа проходили в самом порочном районе ночного Лос-Анджелеса — неоновый рай, и стилизованы под триллеры Девида Финчера. Для реализации задуманной идеи команде режиссера пришлось перекрыть целый квартал "города ангелов": "Впервые услышав трек Hold On Love мне сразу захотелось сделать видео в стиле фильмов Финчера. Мне виделась тёмная и таинственная атмосфера, и, конечно секс, витающий в воздухе. До конца история сложилась после понимания того, что герой Дана должен быть пастором. Я испытываю гордость и счастье за все нашу команду. Мы создавали эту историю на грани возможного, и я рад, что в ней не было компромиссов!" — подытожил Алан Бадоев.
Напомним, сексуальная Ольга Романовская зажгла с Dan Balan в Калифорнии.