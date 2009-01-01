Мировая премьера: в новом клипе Бадоева Дан Балан предстал в роли пастора

Съемки клипа проходили в самом порочном районе ночного Лос-Анджелеса.

Дан Балан Пресс-служба

Hold On Love — пятая совместная работа молдавского певца Дан Балан с известным режиссером Аланом Бадоевым , лейтмотивом которой послужила фраза "Не бойтесь того, что внутри вас".

Картина обладает двояким смыслом и полна символизмов.

В центре сюжета — зеркальный автомобиль, отражающий страхи и скрытые желания главного героя Балана.

"Для меня это новый этап креативного сотрудничества с артистом. Именно тот случай, когда я стал фанатом трека с первой секунды, что позволило создать совершенно неожиданное видео. С этим артистом приятно создавать и идти на эксперименты", — рассказывает Алан Бадоев.

Съемки клипа проходили в самом порочном районе ночного Лос-Анджелеса — неоновый рай, и стилизованы под триллеры Девида Финчера. Для реализации задуманной идеи команде режиссера пришлось перекрыть целый квартал "города ангелов": "Впервые услышав трек Hold On Love мне сразу захотелось сделать видео в стиле фильмов Финчера. Мне виделась тёмная и таинственная атмосфера, и, конечно секс, витающий в воздухе. До конца история сложилась после понимания того, что герой Дана должен быть пастором. Я испытываю гордость и счастье за все нашу команду. Мы создавали эту историю на грани возможного, и я рад, что в ней не было компромиссов!" — подытожил Алан Бадоев.

Напомним, сексуальная Ольга Романовская зажгла с Dan Balan в Калифорнии.