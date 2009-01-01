Мирзоян и Матвиенко показали, как катаются на лыжах в Карпатах, опубликованы фото

Вместе с собой Матвиенко и Мирзоян взяли старшую дочь Тони Ульяну.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян Instagram

Об этом пишет ТСН.

После насыщенных гастрольных туров, которые накануне Нового года были у каждого из них, пара решила отдохнуть в горах. Тоня и Арсен катались на лыжах и сноуборде. Также не обошлось и без импровизированной фотосессии.

Instagram

"Я катаюсь на лыжах довольно давно, но впервые был долговременный перерыв (из-за беременности) и я волновалась, что все забылось, — рассказывает Тоня. — Мне хватило 10 минут, чтобы вспомнить что к чему и уже можно набирать скорость и пробовать себя на "черных" горках".

Вместе с собой Матвиенко и Мирзоян взяли старшую дочь Тони Ульяну. Звездная мама отметила, что девочка заслужила отдых.

"Для нее прошлый год был активный: оканчивала школу, поступала в университет, а особенно помогала мне с Нинусиком (младшая дочь), когда я была на гастролях. У нас здесь большая компания! Активный отдых заряжает и восстанавливает, особенно у нас — в Карпатах", — добавила артистка.

Instagram

Арсен Мирзоян также поделился впечатлениями об отдыхе. "Снег, сноуборд и ощущение полета, — говорит Арсен. — Адреналин, свежий воздух, любимая рядом — что еще нужно для идеального отдыха? Я говорю: Карпаты!".

Instagram

Напомним, соблазнительная Настя Каменских в купальнике занялась серфингом.