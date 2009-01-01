Мишель Андраде устроила охоту на бывшего в новом клипе "Хватит свистеть"

Певица предстала в своей первой видеоработе в дерзком образе.

Мишель Андраде Пресс-служба

Долгожданная премьера: стройная Каменских в образе жгучей колумбийки выпустила дебютный клип

На днях свой новый клип представила подопечная Потапа, певица Мишель Андраде.

Исполнительница выпустила видеоработу на композицию "Хватит свистеть".

Съемками видео занималась команда режиссера Иллариона Ефремова, известного по работе над концептуальным клипом "Back2Leto" группы "Время и Стекло".

Продюсером новой видеоработы выступила Ирина Горовая: "Этот клип у нас рождался в муках (смеется). Несколько раз съемка переносилась, мы долго не могли определиться со стилем, были сложности с локацией...Но по опыту предыдущих работ, могу сказать — когда есть преграды, в итоге будет успех! Именно так происходило на съемках клипа "Имя 505", который стал рекордсменом по просмотрам в YouTube. "Хватит свистеть" — довольна дерзкая песня, но и Michelle — девочка с характером, несмотря на свой юный возраст. Она — очень талантливая артистка, моментально перевоплощается в кадре, с легкостью примеряя на себя новые образы".

Для съемок выбрали одну локацию, которая была разделена на несколько площадок. Территория бывшего судостроительного завода превратилась в место громкой уличной тусовки. Дерзкие танцоры, крутые тачки, цепи, крюки и строительные конструкции, заброшенный корабль, трюки и погони — за счет этих элементов клип получился дерзкий и динамичный. Съемочный процесс длился сутки.

Специально для нового клипа Michelle выучила элементы новых для себя танцевальных стилей. Так, в видео певица впервые танцует vogue. "Это мой первый сольный клип и я впервые в таком образе. Очень боялась того, как буду вести себя в кадре. На репетициях поначалу смущалась излишней откровенности, стеснялась показывать свои эмоции, но ощущала, что эта дерзость есть внутри меня! Перед съемками ужасно волновалась, но я смогла себя настроить: "Michelle, ты артист, ты все умеешь, ничего не бойся!" и полностью вжилась в роль. Мне было так жалко главного героя (смеется). По сценарию я вела себя с ним очень жестоко, но он все выдержал. Навсегда запомню свой полет на строительном кране — было страшно. Нам пришлось сделать четыре дубля, чтобы в клипе все выглядело легко и красиво" — поделилась Michelle Andrade. Автором дерзкого хита стал продюсер певицы Алексей Потапенко (Потап). Он находился на гастролях и не присутствовал на съемке, но на расстоянии поддерживал подопечную, разместив в своем личном instagram-аккаунте первые эксклюзивные фото Michelle со съемочной площадки: "В Michelle столько талантов и противоречивости! Она потрясающе свистит, и именно это умение мы решили показать в ее первой сольной видеоработе".

Напомним, певица Тayanna обнажилась в новом откровенном клипе.