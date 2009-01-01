Мишель Обама снимется в сериале о геях

И хотя эпизод с участием Обамы затронет политические темы, Мишель не будет допускать личных нападок на Трампа.

Мишель Обама Instagram

Супруга экс-президента США Барака Обамы Мишель появится в легендарном ситкоме "Уилл и Грейс", который этой осенью возвращается на экраны.

Об этом пишет ivona, ссылаясь на Touch Weekly.

Мишель Обама встретится на экране с Уиллом Труманом и Грейс Адлер, героями известного американского сериала "Уилл и Грейс", который решили возродить с теми же актерами. Бывшую первую леди можно будет увидеть в одной из серий нового сезона в качестве приглашенной звезды.

И хотя эпизод с участием Обамы затронет политические темы, Мишель не будет допускать личных нападок на президента США Дональда Трампа.

"Это сценаристы оставили для других героев сериала", — сообщают источники издания.

Отметим, что Обама — не первая знаменитость, приглашенная для участия в шоу. В первых восьми сезонах сериала, транслировавшихся с 1998 по 2006 годы, появлялись Мадонна, Элтон Джон, Мэтт Дэймон, Бернадетт Питерс, Бритни Спирс, Шерон Стоун и многие другие.

Однако Мишель Обама должна стать крупнейшей политической звездой.

"Все, кто работает над шоу, очень взволнованы возможностью поработать с Мишель, — сообщает издание. — Они уверены, что этот эпизод станет отличной комедией и рейтинговым хитом.

"Уилл и Грейс" был первым в истории американского телевидения сериалом, транслировавшимся национальным каналом в прайм-тайм, главным героем которого был гомосексуал.

Напомним, Мишель Обама показала, как отпраздновала день св.Валентина с экс-президентом США.