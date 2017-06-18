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Мишель Обама трогательно поздравила мужа Барака с 25-й годовщиной свадьбы

Сегодня, 10:56

Они поженились ровно 25 лет назад.

Мишель Обама
Мишель и Барак Обама Instagram
Барак и Мишель Обама отпраздновали серебряную свадьбу: они поженились ровно 25 лет назад, третьего октября 1992 года.

Об этом пишет Сплетник.

Бывшая первая леди США уже поздравила супруга с годовщиной, трогательно признавшись ему в любви: "Со дня нашей свадьбы прошла уже четверть века, а ты по-прежнему мой лучший друг и самый необычный человек, которого я знаю. Я люблю тебя",— написала Мишель в Twitter и Instagram, опубликовав черно-белую фотографию со дня свадьбы.

Барак же пока публично не поздравил жену с важной датой, но, не сомневаемся, еще успеет сделать это.

Поздравляют пару и их поклонники, которые восхищаются отношениями Мишель и Барака. За годы совместной жизни те, как и все семьи, прошли через множество трудностей, но сумели сохранить романтику в браке и по-прежнему смотрят друг на друга влюбленными глазами. Супруги воспитывают двоих дочерей, Малию и Сашу, и говорят, что о лучшей семье никогда бы и не могли мечтать. Сейчас уже трудно поверить, что когда-то Барак делал предложение другой женщине. К счастью, история не знает сослагательного наклонения.

Напомним, 21 годовщину свадьбы Kishe отметил под парусами на Лазурном побережье Франции​.

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Мишель Обама, Барак Обама, годовщина, муж, свадьба
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