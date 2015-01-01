Мишель Обаму назвали главной иконой стиля 2016 года

Супруга американского президента на протяжении года демонстрировала тщательный выбор нарядов.
Об этом пишет Сплетник.
Редакция назвала главной звездой своего списка теперь уже бывшую первую леди США Мишель Обаму. Как отмечается в материале издания, "супруга американского президента на протяжении года демонстрировала тщательный выбор нарядов, при этом никогда не позволяя одежде затмить свою личность".
Мишель Обама является поклонницей марки Sophie Theallet.
В число модных лидеров также попала героиня сериала "Очень странные дела" в исполнении Шеннон Персер по имени Барб, чей стиль транслирует подростковую моду 1980-х годов. Кроме того, издание отметило в своем списке американскую художницу Джорджию О'Кифф. Она скончалась еще в 1986 году, однако в уходящем году в Лондоне прошла ретроспектива ее работ.
Напомним, Кейт Миддлтон посоветовали взять модные уроки у Меган Маркл.