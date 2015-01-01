Мисс Россия Виктория Лопырева рассказала о своем избраннике

Виктория отметила, что она отлично ладит с бывшим супругом.

Виктория Лопырева фото: twitter.com

После расставания с Федором Смоловым Мисс Россия Виктория Лопырева не грустит в одиночестве.

Об этом пишет woman.ru.

В настоящее время звезда наслаждается новыми отношениями, которые предпочитает не афишировать. Впервые о том, что у нее есть бойфренд, Лопырева рассказала корреспонденту газеты "Спорт-Экспресс".

"Я уже встретила своего принца. Простите, но мой предыдущий опыт показывает: лучше о своей личной жизни рассказывать, как можно меньше. Так и поступаю", — заявила Виктория Лопырева.

Кроме того, Виктория отметила, что она отлично ладит с бывшим супругом: "У нас прекрасные отношения с Федором. Считаю, что людям, которые потратили друг на друга не один год жизни и многое дали друг другу, глупо не поддерживать отношения. Пусть не сложилось как у пары. Но это не означает, что мы не можем общаться как друзья".

Напомним, Бритни Спирс перестала скрывать отношения с молодым любовником.